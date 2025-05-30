VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Nehir Kurtulan'ı Transfer Etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu için kadrosunu güçlendirmek amacıyla Nehir Kurtulan ile anlaştığını resmen duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki libero Nehir Kurtulan'ın, yeni sezonda VakıfBank forması giyeceği belirtildi.

Nehir Kurtulan, voleybol kariyerine Rota Koleji'nde başladıktan sonra Göztepe formasıyla devam etti ve son olarak PTT takımında görev yaptı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Nehir Kurtulan'ı transfer ettiğini açıkladı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Nehir Kurtulan'ı transfer ettiğini açıkladı.