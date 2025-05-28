VakıfBank, Sırp Smaçör Katarina Dangubic'i Kadrosuna kattı

VakıfBank’tan Önemli Transfer: Katarina Dangubic

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 25 yaşındaki Sırp smaçör Katarina Dangubic ile yeni bir transfer anlaşmasına vararak kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına hızla devam eden VakıfBank, son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin’de mücadele eden Dangubic'i bünyesine kattı.

Dangubic’in Kariyeri ve Başarıları

Katarina Dangubic, Sırbistan Milli Takımı ile birlikte birer dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde eden tecrübeli bir voleybolcu. Kariyerine Sırbistan'da başlayan Dangubic, Vizura Ruma, LKS Commercecon Lodz, Vero Volley Monza, Beijing BAIC Motor, Çukurova Belediyespor ve Galatasaray Daikin takımlarında başarılı bir şekilde forma giydi.

Bu transfer, VakıfBank’ın kadın voleybolundaki rekabet gücünü artırma yönündeki stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 25 yaşındaki Sırp smaçör Katarina Dangubic'i (sağda) transfer etti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 25 yaşındaki Sırp smaçör Katarina Dangubic'i (sağda) transfer etti.