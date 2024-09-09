VakıfBank'ta Zehra Güneş Kaptanlık Görevine Başlıyor

VakıfBank'ta Yeni Sezon Heyecanı

VakıfBank Spor Kulübü, 2023-2024 sezonu için voleybol A takımının kaptanının Zehra Güneş olduğunu resmen duyurdu.

Kaptanlık Duyurusu

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "VakıfBank olarak A takımımızın yeni sezondaki kaptanlık görevini, altyapımızdan yetişerek kulübümüzün önemli bir parçası haline gelen Zehra Güneş’in üstleneceğini açıklamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Sahadaki duruşu, performansı ve takım ruhunu sergileyen karakteri ile VakıfBank’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inandığımız Zehra Güneş’e görevinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı. Zehra Güneş: Kulübün Değerli Bir İsim

Zehra Güneş, VakıfBank Spor Kulübü'nde birçok başarıya imza atmış bir oyuncu olarak dikkat çekiyor ve kulüp, onun liderlik vasıfları ile A takımına büyük katkılarda bulunacağına inanıyor.