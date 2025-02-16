VakıfBank ve KAÇUV'dan Kanserle Mücadeleye Anlamlı Destek

VakıfBank Kulübü, KAÇUV ile çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek için önemli bir etkinlik düzenledi. Gelirler çocukların tedavisinde kullanılacak.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:24
VakıfBank ve KAÇUV'dan Kanserle Mücadeleye Anlamlı Destek

VakıfBank ve KAÇUV İş Birliği ile Umut Dolu Bir Etkinlik

VakıfBank Kulübü, çocukluk çağı kanser hastalıklarına dikkat çekmek amacıyla Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile anlamlı bir organizasyona imza attı. 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne özel etkinlik, VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen etkinlikte, kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak için kurulan Umut Kafe, karşılaşma öncesinde salonun önünde yer aldı. Kulüp menajeri Banu Can Schürmann, başantrenör Giovanni Guidetti ve tüm oyuncular, taraftarlara satış yaparak etkinliğe katkı sağladı. Teknik ekip de etkinlik boyunca yer aldı.

Etkinlikte, en az 200 lira değerinde ürün satın alan taraftarlara, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynanacak maçın biletleri hediye edildi.

Banu Can Schürmann: “Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor”

Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann, çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhisin önemini vurguladı. “Bu etkinlikle, çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Sporcularımız ve teknik ekibimizin de katılımıyla çok keyifli bir organizasyon oldu. Herkese destekleri için teşekkür ederiz.” dedi.

Giovanni Guidetti: “Bu Organizasyondan Gurur Duyuyoruz”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. “KAÇUV'un yaptığı harika işler var ve bizim katkımız çok küçük bir kısım. Ancak bu organizasyona dahil olduğumuz için mutluyuz.” dedi.

Oyunculardan Aylin Sarıoğlu, “Kanserli Çocuklara Umut Vakfı için bu harika etkinlikte yer aldık. Desteği olan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. Oyuncu Ayça Aykaç ise etkinliğe katılmaktan keyif aldıklarını belirterek, “Burada kahve yaparken çok eğlendik. Herkese teşekkürler.” şeklinde konuştu.

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