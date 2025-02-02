VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler'i 3-0 Mağlup Etti

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Farklı Galibiyet

Voleybol severlerin heyecanla takip ettiği Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. hafta maçları başladı. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmasında VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maç sonucunda, VakıfBank, rakibini 3-0 gibi net bir skorla yenerek çok önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, VakıfBank’ın ligdeki iddiasını sürdürdüğünün bir göstergesi oldu.

Maçın Ayrıntıları

VakıfBank’ın etkili oyunuyla geçilen bu maçta, takımın performansı izleyicileri memnun etti. Bahçelievler Belediyespor ise karşılaşmada istediği performansı sergileyemedi.

VakıfBank, bu galibiyetle birlikte ligdeki yerini sağlamlaştırmayı başardı ve taraftarlarına umut vermeye devam ediyor.