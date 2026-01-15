Vali Musa Işın'dan Kütahyaspor'a Destek Çağrısı: 60. Yıl ve 2. Lig Hedefi

Vali Musa Işın'dan Kütahyaspor'a destek çağrısı

Kütahyaspor'un 60. kuruluş yılı ve 2. Lig hedefi

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahyaspor'un 60. kuruluş yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, şehrin takımına destek çağrısında bulundu. Işın, Kütahyaspor'un bu sezon uzun yıllardır özlemi duyulan 2. Lig'e yükselme fırsatını yakaladığını ve ekibin ligde lider konumda bulunduğunu vurguladı.

Vali Işın, kulüp yönetimi ve sporcuların sezon boyunca büyük bir gayret ve özveriyle mücadele ettiğini belirterek, yakalanan bu önemli ivmenin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Işın, bu süreçte Kütahyalıların maddi ve manevi desteğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Açıklamasında, Kütahyaspor yönetimi tarafından başlatılan 60 bin öğrenci ve çocuğa forma dağıtım kampanyası'na da değinen Vali Işın, tüm vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti. Yapılacak her katkının kulübe hem maddi hem de manevi güç sağlayacağını ifade etti.

Vali Musa Işın, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi halinde 2. Lig hedefinin bu sezon gerçekleştirileceğine inandığını belirterek, tüm Kütahyalıları Kütahyaspor'a sahip çıkmaya çağırdı.

VALİ MYSA IŞIN