Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK 1-2 Konyaspor

Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Konyaspor'a 2-1 yenildi. Goller Bjorlo (45), Ege Birsen (56) ve Svendsen (79).

Yayın Tarihi: 15.01.2026 20:02
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 20:03
Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK 1-2 Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK 1-2 Konyaspor

Özet: Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Bodrum FK, evinde Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakika: Dimitrov’un pasında ceza sahasında Seferi’nin şutunda kaleci Deniz’den dönen topu Ege tamamladı. 1-1

59. dakika: Cenk’in ceza sahası içinden sert vuruşunda top az farkla auta gitti.

79. dakika: Deniz’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topu kale alanında Svendsen ağlarla buluşturdu. 1-2

Maç bilgileri

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Furkan Ürün, Çağrıcan Pazarcıklı

Kadrolar

Bodrum FK: Bahri, Cenk (Obekpa dk. 65), İsmail, Furkan, Imeri, Mustafa (Ahmet Aslan dk. 46), Adem Metin (Brazao dk. 65), Enes, Ege, Dimitrov (Emirhan, dk. 83), Seferi (Ali Habeşoğlu dk. 65)

Yedekler: Mehmet Adıyaman, Ajeti, Mert Yılmaz, Ali Aytemur

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Jevtovic (Jinho Jo dk. 46), Tunahaan (Deniz Türüç dk. 61), Bardhi (Berkan Kutlu dk. 69), Muleka, Umut (Svendsen dk. 77)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Karahan Yasir Subaşı, Melih Bostan, Guillermo Bazoer, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller ve kartlar

Goller: Bjorlo (dk. 45) (Konyaspor), Svendsen (dk. 79) (Konyaspor), Ege Birsen (dk. 56) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Jevtovic, Arif Boşluk, Andzouana (Konyaspor), Ahmet Aslan (Bodrum FK)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU 2. HAFTA MAÇINDA BODRUM FK SAHASINDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU 2. HAFTA MAÇINDA BODRUM FK SAHASINDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI KONUK TAKIMIN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU 2. HAFTA MAÇINDA BODRUM FK SAHASINDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı
2
ultrAslan UNI'den Giresun Yüce Köyü'ne Kışlık Yardım: 97 Öğrenciye Mont ve Bot
3
Sergen Yalçın: Beşiktaş'a Önümüzdeki Hafta 2-3 Transfer
4
Yalçın Koşukavak: Deneyimi Az Oyuncularla Beşiktaş Karşısı Zordu
5
Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı: Ankara Keçiörengücü'ne 3-0 galibiyet
6
Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos'u 3-0 Yendi — Şampiyonlar Ligi
7
Beşiktaş 3-0 Ankara Keçiörengücü | Ziraat Türkiye Kupası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları