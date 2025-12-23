Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 Yenerek Sezonun İlk Derbi Galibiyetini Aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk derbi galibiyetini elde etti.

Maçın Kilit Anları

Siyah-beyazlıların golleri 33. ve 90+1. dakikalarda Vaclav Cerny tarafından kaydedildi. Bu sonuçla Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrılmış oldu.

Önceki Derbiler ve Performans

Süper Lig'de deplasmanda oynadığı Galatasaray maçı 1-1 berabere tamamlanan Kartal, Dolmabahçe'de Fenerbahçe karşısında ise daha önce 2-0 öne geçtiği mücadeleden 3-2 mağlup ayrılmıştı. Ayrıca siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada 3-3 berabere kalarak 1 puana razı olmuştu.

Bu galibiyet, Beşiktaş için kupada moral sağlayıp derbi performansında önemli bir dönüm noktası oluşturdu.

