Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı.

Antrenman detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı.

Çalışma, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla sonlandıracak.

