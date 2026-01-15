Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına Kemerburgaz'da başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 18. hafta Gaziantep FK maçı hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:12
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 21:12
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı.

Çalışma, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla sonlandıracak.

