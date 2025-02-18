Valverde'den Arda Güler'e Övgü: 'Mükemmel'

Real Madrid kaptanı Federico Valverde, takım arkadaşı Arda Güler'i "mükemmel" olarak nitelendirerek, onun kulüpteki geleceği hakkında umut verici açıklamalarda bulundu.

Valverde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Arda'nın takımda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. "Kulübün idolü olmak, Madrid'de iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip" şeklinde konuşan Valverde, Arda'nın önünde parlak bir kariyer olduğuna dikkat çekti.

Bir muhabirin, "Arda ile iyi arkadaş olduğunuzu biliyorum. Son haftalarda çok az süre alıyor. Takım içindeki morali nasıl?" sorusuna yanıt veren Valverde, "Mükemmel" ifadesini kullandı.

Arda'nın mevcut durumu hakkında da yorumda bulunan Valverde, "Real Madrid'de önünde onu bekleyen çok fazla bir gelecek ve kariyer var. Bizim için takımdaki 25 futbolcudan biri" dedi. Ayrıca, Arda’nın başlangıçta yaşadığı zorlukların birçok genç futbolcunun tecrübe ettiği süreçler olduğunu belirtti.

Valverde, genç oyuncuların kiralık gitmek veya oynamak için süre beklemesinin, onlara daha kuvvetli ve olgun bir futbolcu olma fırsatı sunduğunu ifade etti. "Günü geldiğinde fırsatı iyi değerlendirmek için bunlar seni hazır duruma getiriyor. Arda çok hazır. Arda'da her şeyin bir nedeni var" açıklamalarında bulundu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de takımının Manchester City ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Ancelotti, "İlk maçtaki galibiyet, dikkatlice değerlendirilmesi gereken psikolojik bir durum. Bu avantajı unutmamalı, ancak aynı zamanda rahat olmamalıyız" şeklinde konuştu.

Maç öncesi Real Madrid'de sakatlık sorunu yaşayan Eder Militao, Dani Carvajal ve Lucas Vazquez gibi oyuncuların yanında Antonio Rüdiger, David Alaba ve Jesus Vallejo'nun durumları da belirsizliğini koruyor.