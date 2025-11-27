Van'da İlk Çok İp Boylu Kaya Tırmanışı Eğitimi Tamamlandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) çatısı altında, Rota Doğa Spor Kulübü tarafından Van'da ilk kez düzenlenen çok ip boylu kaya tırmanışı eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar

Eğitim, Nejdet Bozkurt (Üçüncü Kademe Antrenör) ve Sedat Karacan (Birinci Kademe Antrenör) rehberliğinde gerçekleştirildi. Sporculara kaya tırmanışının temel teknikleri, güvenlik ekipmanlarının doğru ve etkin kullanımı, emniyet alma yöntemleri, lider tırmanış pratiği, ikiz ip ve çift ip teknikleri gibi çok ip boylu tırmanışın vazgeçilmez unsurları uygulamalı olarak aktarıldı.

12 sporcu katılımıyla gerçekleşen eğitim süresince dikkat edilmesi gereken kurallar, risk yönetimi, rota planlaması ve saha değerlendirmesi üzerine detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Hedefler ve gelecek planları

Konuya ilişkin konuşan Birinci Kademe Antrenör Sedat Karacan, eğitimin amacının sporcuları bilinçli, güvenli ve daha donanımlı hale getirmek olduğunu vurguladı. Karacan, Rota Doğa Spor Kulübü'nün bölgede dağcılık sporunun gelişimi için önemli adımlar atmaya devam ettiğini ve çok ip boylu tırmanış eğitimlerinin dağcılıkta uzmanlık gerektiren alanlardan biri olduğunu söyledi.

Rota Doğa Spor Kulübü, eğitimi başarıyla tamamlayan tüm sporcuları tebrik ederken, bölgedeki sporcuların gelişimi için farklı branşlara yönelik yeni eğitim programlarının da kısa süre içinde hayata geçirileceğini bildirdi.

