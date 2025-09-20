Vanspor 0-0 Sivasspor: Kutlu ve Korkmaz'ın Maç Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig 6. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile Özbelsan Sivasspor 0-0 berabere kaldı; Hakan Kutlu ve Osman Zeki Korkmaz maçın kritik noktalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:02
Vanspor 0-0 Sivasspor: Kutlu ve Korkmaz'ın Maç Değerlendirmesi

İmaj Altyapı Vanspor - Özbelsan Sivasspor: 0-0 berabere

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Özbelsan Sivasspor ile 0-0 berabere kalan İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktörlerin maç değerlendirmeleri yapıldı.

Hakan Kutlu'nun değerlendirmesi

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın ikinci yarısında istediklerini alamadıklarını belirtti. Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maça başlayan oyuncularımızın yanı sıra sonradan maça giren arkadaşlar da fazla katkı veremedi" dedi. "Buna rağmen rakibe bir tane pozisyon verdik. Bizim de pozisyonumuz var. Kötü bir günümüzdeydik. Rakibimiz de kötü bir günündeydi. Oyun enerjimizi bundan önceki 5 maçtaki seviyeye çekmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Osman Zeki Korkmaz'ın değerlendirmesi

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise maçın kolay bir deplasman olmadığını vurguladı. Korkmaz, "Galibiyetten sonra mağlup olmadığımız sonuçlar bizim için buradan dönüş için iyi sonuçlardı. Vanspor, uzun top oynayarak ikinci topları kazanmak üzerine bir planları olduğunu analiz ettik. Bu tutmazsa da başka bir planı olmayan bir takımdı." dedi.

Korkmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın genelinde uzun top yollarını kapattığımız anda Vanspor'un pek hücumda etkili olmadığını gördük. Biz de kazandığımız toplarla çalıştığımız bazı hücum ve reaksiyonlar vardı. Daha sakin ve huzurlu yön değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu yaptığımız anlarda çok net fırsatlar olmasa da sonuca gidecek anları yakaladık." Ayrıca oyuncularını kutlayan Korkmaz, "Kalemizde tehlike yaşamadan maçı bitirdik. Şimdi biraz daha üzerine koymamız gerekiyor. Özellikle önümüzdeki fikstüre baktığımız zaman fiziksel ve taktikselden önce mental olarak sahada kalmamız gereken bir fikstür var." değerlendirmesinde bulundu.

