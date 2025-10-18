Vanspor Başkanı Erol Temel: Hedef Kulübü İleri Taşımak

Erol Temel, stadyum projesi, altyapı yatırımları ve mali şeffaflığı anlattı; sezondan bu yana 235 milyon lira harcandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:58
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında kulübün hedeflerini ve yürütülen projeleri paylaştı. Temel, amaçlarının kulübü ileri taşımak olduğunu vurguladı.

Stadyum ve altyapı çalışmaları

Temel, stadyum, tesis ve altyapı projelerinin sürdüğünü belirterek önceliklerinin kurumsallaşma olduğunu söyledi. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Göreve geldiğimiz zaman stadyum, tesis yapacağımızı, altyapımızı güçlendireceğimizi ve Vanspor'u kurumsallaştıracağımızı söylemiştik. Tesislerimizde çalışmalar devam ediyor. Stad ise Cumhurbaşkanı onayını bekliyor. TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı arasındaki yazışmalar da bitti. Yakın zamanda kentin hakkettiği stadyumu yapacağız. Bu hasretliğe en kısa sürede son vereceğiz. Bunun yanında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Vanspor okullarını kuracağız. Vanlıların yoğun yaşadığı illerde okullarımız açıp orada yaşayan gençlere sahip çıkacağız. Vanspor'un ismini her yerde duyurmaya çalışacağız.

Mali şeffaflık ve harcama detayları

Temel, kulübün gelir ve giderlerinde şeffaf bir yol izlediklerini belirtti ve yaptıkları harcamaları basınla paylaşacaklarını söyledi. Mali tabloya ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

Bugüne kadar ne yaptığımızı basınla paylaşacağız. Sadece bu sezon 1. Lig’e çıktığımız günden beri yaklaşık 235 milyon lira para harcadık. Bunun 99 milyonu sponsorluktan geldi. Bunun yanında yönetim kurulundan 5 milyon 500 bin lira, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 2 milyon 700 bin lira, bilet gelirlerinden 3 milyon 200 bin lira, bağışlardan 8 milyon, bonservisten 8 milyon ve store mağazasından yaklaşık 600 bin lira geldi. Ben de bu sene 106 milyonu Vanspor'a harcadım. Amacımız memlekete hizmet etmek ve memleketin gençlerine sahip çıkmaktır.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel (sağ 3), kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

