Vanspor, Pisa'dan Zac Jevsa Jevsenak'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı

İmaj Altyapı Vanspor, Pisa'nın oyuncusu Zac Jevsa Jevsenak'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:33
Trendyol 1. Lig ekibi kadrosunu genç Sloven orta saha ile güçlendirdi

İmaj Altyapı Vanspor, Sloven futbolcu Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İtalya Serie A ekibi Pisa'nın oyuncusu Jevsenak'ın kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonuyla kırmızı-siyahlı ekibe katıldı.

