Vanspor, Pisa'dan Zac Jevsa Jevsenak'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı

Trendyol 1. Lig ekibi kadrosunu genç Sloven orta saha ile güçlendirdi

İmaj Altyapı Vanspor, Sloven futbolcu Zac Jevsa Jevsenak'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İtalya Serie A ekibi Pisa'nın oyuncusu Jevsenak'ın kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonuyla kırmızı-siyahlı ekibe katıldı.