Varna'da Genç Cimnastikçiler 5 Madalya Kazandı

Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası sonuçları

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Uluslararası Trampolin Cimnastik Turnuvası sona erdi. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre, organizasyon sonunda milli cimnastikçiler 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Emine Güneş Can ve Fatma Rana Gökçe, 13-14 yaş kadınlar senkron kategorisinde 45.15 puan ile altın madalyanın sahibi oldu.

Burak Demirci, 13-14 yaş bireysel erkekler kategorisinde elde ettiği 49.85 puan ile bir diğer altın madalyayı kazandı.

Ada Kanat ve Tuba Bade Şahin, 15-16 yaş kadınlar senkron kategorisinde 44.42 puan ile gümüş madalya elde etti.

Batuhan Meriç Mamur ise 15-16 yaş bireysel erkekler kategorisinde aldığı 54.7 puan ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan milli sporcu Ada Kanat, 15-16 yaş bireysel kadınlar kategorisinde aldığı 51.89 puan ile bronz madalya kazandı.