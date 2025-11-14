Varto'da Voleybol Antrenmanları Yoğun Katılımla Sürüyor

Muş'un Varto ilçesinde Varto Spor Salonu'nda, uzman antrenörler eşliğinde voleybol antrenmanları yoğun katılımla sürüyor; teknik, taktik, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları yapılıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:33
MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde voleybol antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde yoğun katılımla devam ediyor.

Teknik, taktik ve dayanıklılık çalışmaları

Varto Spor Salonu'nda sporcuların büyük ilgi gösterdiği antrenmanlarda teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları da yapılıyor. Antrenörler, düzenli ve disiplinli çalışmaların sporcuların gelişimi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor.

Salon çalışmalarının, genç sporcuların voleybol yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkiliden açıklama

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, yaptığı açıklamada, "Varto Spor Salonu’nda yürüttüğümüz voleybol antrenmanları, gençlerimizin sporla buluşmasını sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek açısından büyük önem taşıyor. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde yürütülen çalışmalar, sporcularımızın hem fiziksel hem de teknik gelişimine katkı sağlıyor. İlgi ve katılımın yüksek olması bizleri oldukça memnun ediyor" dedi.

