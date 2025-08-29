DOLAR
Veteranlar Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Samsun'da Başladı

Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. 31 Ağustos'a kadar İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 200 sporcu mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:18
Masa tenisinde, Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da kapılarını açtı. Turnuva, İlkadım Okçuluk Tesislerinde düzenleniyor ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Turnuva Detayları

Organizasyonda toplam 200 sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın ilk gününde bireysel eleme müsabakaları gerçekleştirildi ve sporcular kıyasıya yarıştı.

Federasyon ve Organizasyon Açıklaması

Masa Tenisi Veteranlar Kurul Başkanı Savaş Ertufan, federasyonun Türkiye'de ilk defa resmi Veteranlar Türkiye Şampiyonası düzenlediğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Şu anda burada 200 sporcu yer alıyor. Aslında daha fazla katılım bekliyorduk ancak bu ilk turnuva beklentilerin biraz altında kaldı. Sebeplerini inceleyip öğreneceğiz, önümüzdeki yıllarda ise bu organizasyonu daha da geliştireceğiz."

Turnuvada yarın çiftlerde eleme müsabakaları yapılacak ve yarışmaların heyecanı sürmeye devam edecek.

