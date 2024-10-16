Victor Osimhen: Galatasaray'da Olmanın Mutluluğu

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da ailesiyle beraber olduğunu ve burada olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Transfer Süreci ve İlk İzlenimler

Osimhen, "Buraya geldiğimde kulübün ve taraftarlarının büyüklüğünü anladım. Bence doğru bir karardı. İstanbul'da ailemle ve kızımla çok mutluyuz. Takım için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım" ifadeleriyle Galatasaray'a olan bağlılığını ifade etti.

Daha önce Galatasaray forması giymiş olan Didier Drogba'nın kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu belirten Osimhen, "Drogba da burada oynamıştı, başka bir yerde daha fazla mutlu olacağımı düşünmüyorum. Başkanımız, hoca ve teknik ekibimiz beni çok güzel karşıladı. Burada büyük bir kulüpte olduğumu hissettim" dedi.

Takım Oyununa Verdiği Önem

Osimhen, ligdeki iyi golcüler arasında kendisinin de bulunduğunu ancak hiçbir zaman takımın önüne geçmeyi düşünmediğini ifade etti. "Gol krallığı benim için öncelikli hedef değil, önemli olan takımın başarısıdır. Gollerimle ve asistlerimle takıma yardımcı olmam gerekiyor" diye konuştu.

Sakatlık Durumu ve Takıma Katılım

Kasımpaşa maçı sırasında yaşadığı sakatlığı da değerlendiren Osimhen, "Doktorlarımızın yardımıyla hızlı bir şekilde iyileşeceğim. Bugün takımla çalışmalara başlayacağım ve hafta sonundaki maçta hocamızın alacağı karara göre sahada olmayı umuyorum" sözleriyle kendini ifade etti. Victor Osimhen, Galatasaray’da elde edeceği başarılarla ilgili umutlu ve kararlı bir şekilde hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.