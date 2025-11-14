Vincenzo Montella: Bulgaristan maçı birinci torba için kritik

Vincenzo Montella: "Birinci torbadan katılmayı garantilememiz için yarınki maç önemli"

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Türkiye yarın Bursa’da Bulgaristan’la karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli oyuncu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Montella'dan maç öncesi değerlendirme

Montella, deplasmandaki maçın ardından yaşanan sevinç nedeniyle özür dilediklerini belirterek, "Aslında 6-1 kazandık diye biz özür dilemedik. Sadece 6-1’lik skoru yakaladığımız 6. golde gösterdiğimiz o sevinçten dolayı bu özrü dilemiştik. Çünkü biliyorsunuz düzeltmemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"Kolay maç olmayacak"

Yarınki karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini vurgulayan Montella, takım analizini şu sözlerle aktardı: "Yarınki maçla alakalı da beklentim aslında yani çok kompakt oynayan ve geçişlerde hızlı oynayan bir takım olacak. Uzun boylu, fizikli bir takım olacak. Kontrataklarda da, geçişlerde de çok hızlı davranan, dikine oynayan bir takım bekliyoruz. Biz tabii ki sabırlı olmamız gerekiyor. Hemen skoru alamadığımızda sabırla oyuna devam etmemiz gerekiyor. Aceleci olmayacağız hiçbir şekilde. Bulgaristan’daki ilk yarı aslında istediğimiz futbolu yansıtamamıştık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu yansıtmıştık. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz tabii ki elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

Birinci torba vurgusu

Karşılaşmayı hazırlık maçı olarak görmediklerini belirten Montella, "Birinci torbadan katılmayı garantilememiz gerekiyor" diyerek maçın önemine dikkat çekti: "Çok önemli bir maç olarak görüyoruz kendi yolculuğumuzda. O yüzden yarınki maçı herhangi bir hazırlık maçı olarak görmüyoruz. Tam tersi adım adım ilerliyoruz. Her zaman yaptığımız felsefe. Her zaman adım adım ilerleyeceğiz ve istediğimiz sonuçları alabilmek için tek tek gidiyoruz. Sadece benim tarafımdan değil buradaki herkesin tarafından böyle olduğunu biliyorum."

Bahis soruşturması hakkında

Bahis soruşturmasına değinen Montella, konunun üzücü olduğunu belirterek uyarıda bulundu: "Yani aslında çok üzücü bir olay. Bu tarz bahis problemleri başka ülkelerde, geçmişte İtalya’da da yaşandı. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Ama biliyorsunuz ki üzücü bir şey daha var. 3. Lig ve 4. Lig olmak üzere oralarda daha fazla bu tarz bahisler oldu. Genellikle bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz bence. Özellikle futbolcuları bu konularda bilgilendirmemiz lazım. Futbolcu oynuyorsa onun yasak olduğunu bilmesi gerekiyor. Bizim maalesef burada bunun olduğunu düşünmüyorum. Birçok futbolcunun da kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler."

İsmail Yüksek: "24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanını Türkiye’ye yaşatmak istiyoruz"

Milli oyuncu İsmail Yüksek ise hedeflerini net bir şekilde açıkladı: "Saha içindeki oyuncuların verdiği güven de çok önemli. Hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah yarın da son haftalardaki performansımı hocam şans verirse göstermek istiyorum. Yarın Bulgaristan’ı en iyi şekilde mücadele ederek yenmek istiyoruz. Daha sonrasında tabii ki hayalimiz var. Tek hedefimiz Dünya Kupası’nda 24 yıl sonra ülkemize bu heyecanı tekrardan yaşatmak."

Önemli not: Türkiye, turnuvadaki hedefleri doğrultusunda yarınki maçı kritik olarak değerlendiriyor ve sahada disiplin, sabır ile oyunu sürdürmeyi amaçlıyor.

