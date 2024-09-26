Vincenzo Montella'dan Eyüpspor'a Ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig kulüpleriyle gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında bugün ikas Eyüpspor'u ziyaret etti.

TFF'den Açıklama Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik adam, yardımcıları Daniele Russo ve Pierpaolo Polino ile birlikte A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay eşliğinde Eyüpspor'un Kemerburgaz'daki tesislerine gitti.

Görüşmeler Samimi Atmosferde Gerçekleşti

Montella ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan arasında gerçekleşen görüşmeye Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş ve Kaleci Antrenörü Emrah Karakovan da katıldı. Açıklamada, "Türk ve dünya futbolu ile milli takıma dair yapılan sohbetler oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Antrenmanı İzlediler

Montella ve yardımcıları, ziyaretin ardından Eyüpspor'un antrenmanını da izleme fırsatı buldu.