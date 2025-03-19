Vincenzo Montella'dan Türkiye-Macaristan Maçı Öncesi Açıklamalar

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynayacakları maçı öncesi hedeflerini ve takım ruhunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:16
Vincenzo Montella'dan Türkiye-Macaristan Maçı Öncesi Açıklamalar

Vincenzo Montella'dan Türkiye-Macaristan Maçı Öncesi Açıklamalar

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi play-off turu öncesinde yaptığı basın toplantısında, karşılaşacakları Macaristan takımının güçlü bir rakip olduğunu ifade etti. Montella, "Uluslar A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanarak bu maçlara çıkacağız" dedi.

Macaristan’ın Gücü ve Hazırlık Süreci

RAMS Park’ta düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Montella, Macaristan’ın uzun süredir bir arada oynayan ve iyi organize olmuş bir ekip olduğunu belirtti. Montella, "Komple bir takıma karşı oynayacağız. Duran toplarda etkili bir ekip. Yüksek kaliteli maçlara alışık bir rakiple mücadele edeceğiz. Burada kendimizi kanıtlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rivalry with Marco Rossi

Montella, Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi ile iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kendisi arkadaşım ama yarın rakip olacağız. Her rakibin güçlü oyuncuları var. Biz önce kendi güçlü yanlarımıza odaklanmalıyız" dedi.

En İyi Oyuncuları Seçme Vurgusu

Montella, A Milli Takım’a en formda oyuncuları almak için sürekli analiz yaptıklarını ve kapılarının genç yeteneklere açık olduğunu belirtti. Özellikle Emre Mor ve yeni katılan Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz hakkında olumlu yorumlarda bulundu.

Defansif Seçenekler ve Taktik Yapı

Takımın hem üçlü hem de dörtlü savunma oynayabilecek kapasitede olduğunu belirten Montella, elindeki oyuncularla esnek bir oyun planı oluşturacaklarını ifade etti.

Tek Yürek Olma Vurgusu

Montella, milli maç öncesi tüm Türkiye’nin tek yürek olmasının önemini vurgulayarak, "Bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Seyircimizin ne kadar ek bir güç olacağını biliyoruz" diye konuştu.

Arda Güler’e Dikkat

Real Madrid’li Arda Güler hakkında da hassas olmaları gerektiğini ifade eden Montella, "Devamlılık olmazsa, performans düşer. Arda için daha dikkatli davranmalıyız" dedi.

Kaan Ayhan: "A Ligi'ne Yükselmek İstiyoruz"

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Avrupa Uluslar A Ligi'ne çıkmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Bize yakışmayan bir görüntü sergiledik. Zor maçlarda gülen taraf olmak istiyoruz" dedi. Ayrıca, Macaristan’ın A Ligi tecrübesi olduğunu hatırlatarak, "Zor bir müsabaka olacak. İstanbul'da oynamak büyük bir motivasyon kaynağı" şeklinde konuştu.

Sonuç ve Hedefler

Kaan, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmanın akıllarında olduğunu ancak şu anda sadece Macaristan maçına odaklandıklarını belirtti. "Uzun vadede hepimiz Dünya Kupası’na katılmayı istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

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