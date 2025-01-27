Vincenzo Montella, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak bu özel etkinlikte yer aldı.

Montella, bu yıl futbol dünyasında yaşanan önemli anları değerlendirmek amacıyla düzenlenen bu oylamada, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf karelerine olan katkısını vurguladı. Oylamanın, sporun ve futbolun görsel tarihine anlam kattığını belirten Montella, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Bu yılki oylama, sporseverlerin ve futbol tutkunlarının ilgisini çekerken, Montella'nın katılımı da etkinliğin prestijini artırdı. Oylama sonuçlarının merakla beklenmesi, 2023 yılına damga vuran anların anısını yaşatmak adına büyük bir heyecan oluşturdu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.