Vincenzo Montella: "Zor Grupta Ama Hazırız!"

Montella: "Zor Gruplardan Birindeyiz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda yer aldıkları rakiplerin zorluğuna dikkat çekti. Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi ile birlikte Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekibin, tarihindeki belki de en zor gruplardan birinde mücadele edeceğini ifade etti.

Rakiplerimizi Değerlendiriyoruz

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Montella, "Belki en zor gruplardan bir tanesindeyiz ama bu grup için de hazırız. Rakip fark etmez, Dünya Kupası elemelerine tam olarak hazırız." dedi.

Grup rakipleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Montella, "İspanya, son Avrupa şampiyonu. Üçüncü torbadan zor bir rakip, Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan geldi. Dördüncü torbadan en yüksek puanlı takım olarak Bulgaristan ile karşılaşacağız. Ama hiçbir mazeretimiz yok. Belki zor maçlar daha iyi motivasyon olur. Grup için hazırız." şeklinde konuştu.

Genç ve Dinamik Bir Takım

Montella, takımının genç yapısına vurgu yaparak, "İyi ve genç bir takıma sahibiz. Tabii ki her maçta oyuncularımız tecrübe kazanıyor. Hem fizik hem de mental olarak gelişiyorlar." dedi.

Son olarak 22 yıl boyunca Dünya Kupası'na katılamadıklarına değinen Montella, "Gruptaki maçlara hazırız, lider bitirmek istiyoruz. Lider olamazsak ikinci olup play-off'ta Dünya Kupası şansımızı sürdürmek istiyoruz." açıklamalarında bulundu.