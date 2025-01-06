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Voleybol: 15. Hafta Programı Açıklandı

SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları yarın başlıyor. İşte maç programı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:53
Voleybol: 15. Hafta Programı Açıklandı

Voleybol Haftanın Programı

SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları yarın gerçekleşecek. Voleybolseverler heyecan dolu bir gün için hazır olsun!

Maç Programı

Yarının karşılaşmaları şu şekilde:

  • 13.00: Rams Global Cizre Belediyespor - Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)
  • 15.00: Altekma - On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
  • 16.00: Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor (Cengiz Göllü)
  • 16.00: Spor Toto - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
  • 19.00: Galatasaray HDI Sigorta - TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)
  • 19.00: Ziraat Bankkart - İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Develi Belediyespor - Halkbank maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi sebebiyle iptal edilmiştir.

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