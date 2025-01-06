Voleybol: 15. Hafta Programı Açıklandı

Voleybol Haftanın Programı
SMS Grup Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları yarın gerçekleşecek. Voleybolseverler heyecan dolu bir gün için hazır olsun!
Maç Programı
Yarının karşılaşmaları şu şekilde:
- 13.00: Rams Global Cizre Belediyespor - Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)
- 15.00: Altekma - On Hotels Alanya Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
- 16.00: Bursa Büyükşehir Belediyespor - Arkas Spor (Cengiz Göllü)
- 16.00: Spor Toto - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
- 19.00: Galatasaray HDI Sigorta - TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)
- 19.00: Ziraat Bankkart - İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Develi Belediyespor - Halkbank maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi sebebiyle iptal edilmiştir.