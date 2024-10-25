Voleybol Haftası: Maç Programı

Voleybollarda Haftanın Programı
Voleybol dünyası, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftası ile SMS Grup Efeler Ligi'nin 4'üncü haftasında heyecanlı maçlara hazırlanıyor. İşte liglerdeki hafta programı:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın (28 Ekim):
- 13.00 Beşiktaş - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Fibabanka Spor Kompleksi)
- 13.00 Galatasaray Daikin - Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
- 14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
- 14.00 VakıfBank - Sarıyer Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)
- 17.30 Aras Kargo - Zerenspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
- 18.00 Kuzeyboru - Nilüfer Belediyespor Eker (Aksaray)
- 19.00 Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
SMS Grup Efeler Ligi
27 Ekim Pazar:
- 13.00 TÜRŞAD - Altekma (Adilcevaz)
- 14.00 İstanbul Gençlikspor - Galatasaray HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)
- 14.00 Akkuş Belediyespor - On Hotels Alanya Belediyespor (Akkuş)
- 15.00 Halkbank - Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
- 17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Rams Global Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)
- 19.30 Fenerbahçe Medicana - Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)
Not: Arkas Spor ile Develi Belediyespor arasında oynanacak olan maç, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.