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Voleybol Haftası Programı: Maç Takvimi Açıklandı

Voleybol liglerinde maç programı ve iptaller hakkında detaylar burada.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 08:50
Voleybol Haftası Programı: Maç Takvimi Açıklandı

Voleybol Haftası Programı

Bu hafta, Voleybol dünyasında heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. hafta maçları ile spor severler buluşuyor.

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın gerçekleştirecek olan maç programı şu şekildedir:

  • 15.00 Türk Hava Yolları - Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)
  • 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)
  • 17.00 Sarıyer Belediyespor - Aras Kargo (Bahçeköy Orman Fakültesi)
  • 17.30 Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)
  • 18.00 Zerenspor - Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
  • 18.00 Nilüfer Belediyespor - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)
  • 18.00 Bahçelievler Belediyespor - VakıfBank (Hasan Doğan)

SMS Grup Efeler Ligi

30 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmalar şu şekildedir:

  • 13.00 TÜRŞAD - Akkuş Belediyespor (Adilcevaz)
  • 15.00 Altekma - Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
  • 16.00 Spor Toto - Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
  • 17.00 On Hotels Alanya Belediyespor - İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
  • 17.30 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
  • 19.00 Ziraat Bankkart - Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

Not: Develi Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

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