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Voleybol Haftası: SMS Grup Efeler Ligi 20. Hafta Maç Programı

SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yarın başlıyor. İşte detaylı maç programı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:24
Voleybol Haftası: SMS Grup Efeler Ligi 20. Hafta Maç Programı

Voleybol Haftası: SMS Grup Efeler Ligi 20. Hafta Maç Programı

Voleybolseverlerin merakla beklediği SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları yarın gerçekleşecek. İşte haftanın programı:

Maç Programı

  • 12.30 Rams Global Cizre Belediyespor - Ziraat Bankkart (Cizre 100. Yıl)
  • 14.00 İstanbul Gençlikspor - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
  • 16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto (Cengiz Göllü)
  • 16.30 Fenerbahçe Medicana - On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
  • 17.00 Halkbank - TÜRŞAD (TVF Ziraat Bankkart)
  • 19.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

NOT: Develi Belediyespor-Altekma maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

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