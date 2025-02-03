Voleybol Haftası: SMS Grup Efeler Ligi 20. Hafta Maç Programı
Voleybolseverlerin merakla beklediği SMS Grup Efeler Ligi'nde 20. hafta maçları yarın gerçekleşecek. İşte haftanın programı:
Maç Programı
- 12.30 Rams Global Cizre Belediyespor - Ziraat Bankkart (Cizre 100. Yıl)
- 14.00 İstanbul Gençlikspor - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
- 16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto (Cengiz Göllü)
- 16.30 Fenerbahçe Medicana - On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
- 17.00 Halkbank - TÜRŞAD (TVF Ziraat Bankkart)
- 19.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
NOT: Develi Belediyespor-Altekma maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.