Voleybol Haftasında Sonuçlar: Sultanlar ve Efeler Ligi

Voleybol Haftasında Sonuçlar

Voleybolun heyecan dolu ligleri bu hafta da nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci haftanın tamamlanmasıyla birlikte, SMS Grup Efeler Ligi de tek bir maç ile start aldı.

Vodafone Sultanlar Ligi Sonuçları

VakıfBank - Kuzeyboru : 3-2

- : 3-2 Fenerbahçe Medicana - Nilüfer Belediyespor Eker : 3-0

- : 3-0 Bahçelievler Belediyespor - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop : 3-0

- : 3-0 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları : 0-3

- : 0-3 Aras Kargo - Galatasaray Daikin: 0-3

SMS Grup Efeler Ligi Sonuçları

Arkas Spor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Bu sonuçlarla birlikte takımlar zirve yarışı için kıyasıya mücadele vermeye devam ediyor.