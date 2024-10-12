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Voleybol Haftasında Sonuçlar: Sultanlar ve Efeler Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde oynanan maçların sonuçları belli oldu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 21:20
Voleybol Haftasında Sonuçlar: Sultanlar ve Efeler Ligi

Voleybol Haftasında Sonuçlar

Voleybolun heyecan dolu ligleri bu hafta da nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci haftanın tamamlanmasıyla birlikte, SMS Grup Efeler Ligi de tek bir maç ile start aldı.

Vodafone Sultanlar Ligi Sonuçları

  • VakıfBank - Kuzeyboru: 3-2
  • Fenerbahçe Medicana - Nilüfer Belediyespor Eker: 3-0
  • Bahçelievler Belediyespor - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: 3-0
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3
  • Aras Kargo - Galatasaray Daikin: 0-3

SMS Grup Efeler Ligi Sonuçları

  • Arkas Spor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Bu sonuçlarla birlikte takımlar zirve yarışı için kıyasıya mücadele vermeye devam ediyor.

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