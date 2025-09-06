DOLAR
Voleybol: İtalya 3-2 Brezilya — Türkiye'nin Final Rakibi Belli Oldu

İtalya, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Brezilya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi; Türkiye ile final yarın TSİ 15.30'da Huamark Spor Salonu'nda.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:18
Yarı finalde İtalya, Brezilya karşısında galip geldi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

İtalya, finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.

Türkiye-İtalya final mücadelesi, yarın TSİ 15.30'da Huamark Spor Salonu'nda oynanacak.

Brezilya ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'ya karşı TSİ 11.30'da bronz madalya maçına çıkacak.

