Voleybol: İtalya 3-2 Brezilya — Türkiye'nin Final Rakibi Belli Oldu
Yarı finalde İtalya, Brezilya karşısında galip geldi
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
İtalya, finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.
Türkiye-İtalya final mücadelesi, yarın TSİ 15.30'da Huamark Spor Salonu'nda oynanacak.
Brezilya ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'ya karşı TSİ 11.30'da bronz madalya maçına çıkacak.