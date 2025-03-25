Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'ne Yükselmek İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep Gençlik Spor arasındaki kızışan mücadele, Pizza Hut Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off final maçı ile yarın başlayacak.

Bu önemli karşılaşma, Erkekler Voleybol 1. Ligi normal sezonunu lider tamamlayan Gebze Belediyespordan sonra, gelecek sezondan itibaren SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele edecek ikinci takımı belirleyecek. Maçın sonucu, voleybolseverlerin merakla beklediği bu yeni takımın adını duyuracak.

Karşılaşma, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Ayrıca, müsabaka TRT Spor Yıldız kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.