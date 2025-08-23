DOLAR
Voleybol: Türkiye, Dünya Şampiyonası'na İspanya'yı 3-0 Yenerek Başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'yı 3-0 yendi. Milliler bir sonraki maçta 25 Ağustos Pazartesi Bulgaristan ile karşılaşacak.

Türkiye, Dünya Şampiyonası'na İspanya'yı 3-0'la Başladı

Skor: Türkiye 3 - İspanya 0

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.

Mücadeleye iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayılık (8-2) fark yakaladı. İspanya setin ortalarında farkı 4 sayıya (16-12) indirse de Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek ve Melissa Vargas ile sayılar bulan milli takım farkı 8'e (22-14) çıkardı. İyi oyununu sürdürdü ve ilk seti 25-18 kazandı.

İkinci setin başlarında her iki takım da karşılıklı sayılar alırken, set başları 5-5 eşitlikle geçti. Milliler, setin ortalarını 7 sayı (16-9) önde geçti ve etkili oyununu devam ettirerek ikinci seti 25-20 ile tamamladı.

Üçüncü sette servislerde etkin başlayan İspanya, setin başlarını 3-6 önde geçti. Milliler farkı kapattı ve 8-8'de eşitliği sağladı. Ebrar Karakurt'un servisinde alınan 2 sayıyla 10-8 öne geçen Türkiye, setin ortalarında farkı 17-11 yükseltti. İspanya'nın arka arkaya sayılarıyla fark 18-16'ya indi; son bölüm 23-23 eşitlikle geçildi. Hata yapmayan ay-yıldızlılar üçüncü seti 25-23 alarak maçı 3-0 kazandı.

Milliler, organizasyondaki ikinci maçında 25 Ağustos Pazartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak.

