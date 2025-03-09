Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi: Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 Yenerek Galibiyetini Tazeledi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Dolu Maç

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında, Aras Kargo, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

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Gergin ve yüksek tempolu geçen karşılaşmada, her iki takımda üstünlük sağlamak için büyük çaba gösterdi. Aras Kargo, aldığı bu galibiyetle ligin zirvesindeki iddiasını güçlendirmiş oldu.

Nilüfer Belediyespor Eker ise maçı kaybetmesine rağmen iyi bir performans sergileyerek taraftarlarından olumlu geri dönüş aldı.