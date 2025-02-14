Voleybolda Bu Haftanın Maç Programı Açıklandı

Voleybolda Bu Haftanın Programı

Voleybol tutkunları için heyecan dolu bir hafta daha başlıyor! SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları yapılacak. İşte liglerdeki maç programı:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta (Cizre 100. Yıl)

16.00 Ziraat Bankkart - Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - On Hotels Alanya Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Arkas Spor - TÜRŞAD (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

17.00 Fenerbahçe Medicana - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.30 Halkbank - İstanbul Gençlik Spor (TVF Ziraat Bankkart)

Vodafone Sultanlar Ligi

16 Şubat Pazar:

13.00 Zeren Spor - Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Kuzeyboru - Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

14.00 VakıfBank - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Vakıfbank Spor Sarayı)

17.00 Beşiktaş - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Beşiktaş Fibabanka)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit - Nilüfer Belediyespor Eker (İBB Cebeci)

20.00 Aras Kargo - Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

26 Şubat Çarşamba:

19.00 Galatasaray Daikin - Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

Maçların heyecanı, voleybol severleri ekran başına toplayacak. Yarın ve Pazar günü, liglerdeki takımların mücadelelerine tanıklık etmek için hazır olun!