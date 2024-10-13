Voleybolda Heyecan Dolu Maç: ON Hotels Alanya Belediyespor Galip Geldi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi'nde Önemli Bir Karşılaşma

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında heyecan dolu bir mücadele sahne aldı. ON Hotels Alanya Belediyespor, kendi evinde Altekma ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

Yoğun çekişmelere sahne olan maçı Alanya Belediyespor, zorlu koşullara rağmen 3-2'lik skorla kazanarak sıradaki haftalara umutla bakmayı başardı.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu karşılaştı. Bir pozisyonda Altekma oyuncusu Gutierrez (24) ile Alanya Belediyespor'dan Gökhan Gökgöz (8) ve Halit Kurtuluş (11) mücadele etti.