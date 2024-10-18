Voleybolda Üçüncü Haftanın Programı Açıklandı

Voleybolda Haftanın Programı
Voleybol severler için heyecan dolu bir hafta başlıyor. Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü hafta maçları önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.
Vodafone Sultanlar Ligi Maçları
Yarın:
- 14.00 - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop vs. Fenerbahçe Medicana (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
- 14.00 - VakıfBank vs. Aras Kargo (Vakıfbank Spor Sarayı)
- 15.00 - Nilüfer Belediyespor Eker vs. Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
- 18.00 - Kuzeyboru vs. Türk Hava Yolları (Aksaray)
- 18.00 - Eczacıbaşı Dynavit vs. Sarıyer Belediyespor (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
- 19.00 - Beşiktaş vs. Bahçelievler Belediyespor (Fibabanka Spor Kompleksi)
- 19.00 - Galatasaray Daikin vs. Zeren Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
SMS Grup Efeler Ligi Maçları
20 Ekim Pazar:
- 13.00 - Spor Toto vs. İstanbul Gençlikspor (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
- 13.00 - Cizre Belediyespor vs. Arkas Spor (Cizre 100. Yıl)
- 14.00 - Galatasaray HDI Sigorta vs. Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
- 14.00 - On Hotels Alanya Belediyespor vs. TÜRŞAD (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
- 17.00 - Ziraat Bankkart vs. Halkbank (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
21 Ekim Pazartesi:
- 15.00 - Altekma vs. Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
Öte yandan, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle Develi Belediyespor-Fenerbahçe Medicana maçı iptal edildi.