Volkan Demirel: Bizim için kötü bir gündü — Gençlerbirliği Kocaelispor mağlubiyeti

Yayın Tarihi: 28.11.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 23:04
Volkan Demirel: "Bizim için kötü bir gündü"

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor’a konuk olan Gençlerbirliği, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşmayı ve takımın performansını değerlendirdi.

Maç değerlendirmesi

Demirel, "Bizim için kötü bir gündü. Hem istediğimizi yapamadık hem de çalıştığımız, bildiğimiz yerden gol yedik. En çok buna üzülüyorum" dedi. Takımda üç haftadır görevde olduğunu hatırlatan Demirel, "3 hafta oldu geleli, bugüne nazaran önceki oyunlar daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

Performans ve yorgunluk

Teknik adam, kötü oyunu fiziksel yorgunluğa bağlayabileceğini belirtti: "3-4 haftadır takımı fiziksel olarak yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bugün düşüşü gördüm. 60-65'ten sonra bunu gördük." Önlerinde kupa maçı ve Karagümrük sınavı olduğunu, hedefledikleri puanlara ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Detaylı değerlendirme

Demirel, önceki maçlarla karşılaştırarak istatistiklere değindi: "Önceki 3 maçta 39 şut atmışız bugün de attıklarımız ortada, şut da denilemez. Bugün gerçekten beklediğim oyun da, mücadele de olmadı. O yüzden bizim adımıza kötü bir gündü." Yorgunluk veya iletişim eksikliğini sorumluluğuna aldığını belirtti ve "Hiçbir şeyin cevabını alamadık" dedi.

Kocaelispor değerlendirmesi

Rakibi değerlendirirken Demirel, "Kendine güvenen takıma karşı mücadele etmek zordur. Biz nasıl analiz etmişsek onlar da bizi analiz etmiş. Geçişlerimize izin vermediler," sözleriyle Kocaelispor'un performansını takdir etti ve rakibi tebrik etti.

Hakem ve bahis açıklaması

Hakemler ve bahis konusundaki soru üzerine Demirel, "Futbolun çok güzel ve doğal olduğunu, bu doğallığı bozan herkesin ceza almasını istiyorum" yanıtını verdi.

Transfer gündemi

Transfer tartışmalarına ilişkin Demirel, "Emre Mor ile ben de görüşüyorum. Cenk Tosun’un olacağını düşünmüyorum, sakatlık geçirdi ve bel ameliyatı geçirdi. Birçok oyuncular ilgili düşüncemiz var ama netleşmedi. 2 yabancı ve 2-3 Türk oyuncu kafamızda var" şeklinde konuştu.

