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Volkan Demirel: 'Herkes Bugün İnandı ve Mücadele Etti'

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray maçının ardından oyuncularını tebrik etti ve ligde kalma hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:33
Volkan Demirel: 'Herkes Bugün İnandı ve Mücadele Etti'

Bodrum FK - Galatasaray Maçının Ardından

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 1-0 sonuçlanan Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Herkes bugün inandı ve çok da iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Maç Analizi

Grey Beton Bodrum Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmaya dair konuşan Demirel, oyuncularının performansını övdü. "Golün geldiği dakikalarda çok gömüldük. Eksik kaldıktan sonra yoğun baskıya maruz kaldık ve gol yedik. Ondan sonrasında yaptığımız değişikliklerle yine pozisyonlar bulduk." dedi.

Hakem Kararları Eleştirildi

Demirel, hakemlerin verdiği kararlarla ilgili de eleştirilerde bulunarak, "Eğer müsabaka 11-11 devam etseydi bu skorun böyle olmayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hedef Lig'de Kalmak

Takım olarak devre arasına kadar puan toplama hedefinde olduklarını belirten Demirel, "Hedefimizde ligde kalmak var ama ben buraya düşmek kalmak için gelmedim. Buraya uzun vadede bir proje için geldim. Bana inandılar ve bunun karşılığını her geçen gün vermeye çalışıyorum." şeklinde ekledi. Demirel, Bodrumspor'un gelecekte yukarılara çıkması için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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