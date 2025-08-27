Wagner Pina: "Başarı İçin Acıya Katlanmak Gerek" — Trabzonspor'un Sağ Bek Vizyonu

Wagner Pina: "Başarı İçin Acıya Katlanmak Gerek"

Trabzonspor'un sezon başında Portekiz'in Estoril Kulübü'nden kadrosuna kattığı Wagner Pina, sahada her şeyini veren bir oyuncu olduğunu ve acı çekse de bunu takımına hissettirmemeye çalıştığını söyledi. Pina, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında taraftarların tutkusu ve bağlılığının hem kendisi hem de takım arkadaşları için büyük bir motivasyon kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

Pina, taraftarlara karşılık vermek istediklerini şöyle özetledi: "Onların bu sevgisine karşı daha çok koşarak, daha çok çalışarak karşılık vermek ve çok kazanarak onları mutlu etmek istiyoruz. Bu duygu benim futboluma da olumlu yansıyor. Bu ilgi gerçekten çok özel ve mükemmel."

Oyuncu, sahadaki mücadelesini anlatırken şunları söyledi: "Dışardan beni izleyenler şunu söyleyebilir, 'Sahada her şeyini verir. Takımı ve arkadaşları için inanılmaz mücadele eder. Canı yansa da vazgeçmez.' Gerçekten de öyle, acı çeksem de takımım ve arkadaşlarım için bunu hissetmemeye çalışırım, kazanmaya odaklanırım."

"Zaten başarı için acıya katlanmak zorundasınız. Hiçbir şey kolay değil çünkü, hayatta da böyle zafere koşmak isteyen acıyı göze almalı."

"Önceliğimiz savunmada hata yapmamak"

Pina, sağ bek mevkisinin gerektirdiği fiziksel ve taktiksel sorumluluklara dikkat çekti: "Sağ bek, maç boyunca geri-ileri iyi çalışmanız, koşmanız, mücadele etmeniz, takıma katkı sunmanız gereken bir mevki. Ama ben bir sağ bekin en önemli görevinin öncelikle savunma olduğunu düşünüyorum çünkü adı üzerinde, savunma oyuncusuyuz."

"Birinci önceliğimiz bu, savunmada hata yapmamalıyız. Sonra da hücuma katkıda fayda sağlamalıyız. Ben ikisini de iyi yapmak için çok çalışıyorum."

Portekizli sağ beklerin Trabzonspor tarihindeki yerinden de söz eden Pina, Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedre Malheiro gibi isimlerin taraftarın hafızasında fark yarattığını, bu benzerliğin kendisinden beklentileri artırdığını ve onu motive ettiğini belirtti: "Evet, o listeye ben de girmeliyim, gelecek yıllarda artık 3 değil 4 isimden bahsedilmeli. Bunun için de çok çalışıp takımıma faydalı olmalıyım, bu bilinçle hayatımı sürdürüyorum."

Pina, sakin yapısının sahaya da yansıdığını ifade ederek, sert müdahalelerinin oyun kuralları çerçevesinde olduğunu ve bu yüzden sık kart görmediğini söyledi: "Bu normal hayatımda da öyle, maçta da. Bu nedenle kavga edip sonra pişman olduğum bir olay olmuyor."

"Messi benim idolüm hep"

Ronaldo-Messi rekabetiyle ilgili soruya Pina, kişisel tercihlerini ve etkilendiği isimleri anlatarak cevap verdi: "Benim idolüm, aynı mevkide oynamasak da her zaman Messi olmuştur. Çünkü çok özel bir yetenek, onu seyretmek çok büyük bir keyif. Yapabileceklerinin sınırı yok gibi geliyor bazen."

Ayrıca sporculuk hayatında kendisine yardımcı olan Ivan Cavaleiro'dan da bahseden Pina, onu "değerli bir abi" olarak gördüğünü söyledi. Rekabet hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Messi-Ronaldo rekabeti büyük bir keyif sporseverler için. Ronaldo tabii ki çok özel ve büyük bir futbolcu. Ama Messi benim idolüm hep."