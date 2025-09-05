DOLAR
Wagner Pina'nın Sol Uyluk Adalesinde Kısmi Yırtık: Trabzonspor'dan Açıklama

Wagner Pina'nın sol uyluk arka adalesinde kısmi yırtık, kanama ve ödem tespit edildi; sağlık ekibi tedaviye başladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:32
Trabzonsporlu futbolcu Wagner Pina, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kulüp sağlık yetkilileri yapılan tetkiklerin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Kulüp sağlık kurulunun değerlendirmesi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada futbolcunun muayene ve MR görüntüleme sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Futbolcumuz Wagner Pina’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.

Trabzonspor sağlık ekibi, Pina'nın tedavi ve takip sürecine ilişkin gelişmeleri ilerleyen günlerde paylaşacak.

