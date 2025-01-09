West Ham United'da Graham Potter Dönemi Başladı

West Ham United'da Yeni Teknik Direktör: Graham Potter

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Julen Lopetegui'den boşalan teknik direktörlük görevine Graham Potter'ı getirdi.

Graham Potter ile 2,5 Yıllık Sözleşme

West Ham United Kulübü, 49 yaşındaki İngiliz teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını kamuoyuna duyurdu.

Potter’ın Kariyeri

Graham Potter, daha önce Östersunds, Swansea City, Brighton ve son olarak Chelsea gibi takımlarda görev aldı. 2022-2023 sezonunda Chelsea'de bulunmuştu.

West Ham'ın Güncel Durumu

Premier Lig'de 20 haftada yalnızca 23 puan toplayan West Ham United, şu anda 14. sırada yer alıyor. Graham Potter'ın gelecek dönemde takımın performansını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.