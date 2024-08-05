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West Ham United, Niclas Füllkrug'u Transfer Etti

West Ham United, Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u 27 milyon sterlinle kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 22:36
West Ham United, Niclas Füllkrug'u Transfer Etti

West Ham United, Yeni Golcüsünü Buldu

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Borussia Dortmund ile sözleşmesini sonlandırarak Niclas Füllkrug'u kadrosuna kattı. 31 yaşındaki Alman santrforla 4 yıllık bir anlaşma sağlandığı açıklandı.

Transfer Detayları

İngiliz medya kaynaklarına göre, transferin toplam maliyeti 27 milyon sterlin olarak belirlendi. Füllkrug, daha önce Werder Bremen, Greuther Fürth, Nürnberg ve Hannover 96 takımlarında da görev yapmıştı.

Geçtiğimiz Sezon Performansı

Füllkrug, Dortmund’da geçirdiği bir sezon boyunca 43 maça çıkarak 15 gol ve 10 asist gerçekleştirdi. Ayrıca, Almanya Milli Takımı'nda da 21 maçta forma giyerek 13 gol kaydetti.

Europanın Sahnelerinde Başarı

Son olarak, Füllkrug, Almanya’nın çeyrek finale kadar yükseldiği 2024 Avrupa Şampiyonası’nda rakip fileleri iki kez havalandırarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

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