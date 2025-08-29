Wilfried Singo, Galatasaray'da İlk Antrenmanına Çıktı
Hazırlıklar tamamlandı
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı.
Antrenman, dinamik ısınmayla başladı; iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapıldı ve teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman taktik çalışma ile sona erdi.
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, takımla ilk idmanına çıktı.
Antrenmanda teknik ekip ve futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.
Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 21.30'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.