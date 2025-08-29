DOLAR
41,15 -0,23%
EURO
48,13 0,04%
ALTIN
4.556,05 -1,08%
BITCOIN
4.451.799,29 3,33%

Wilfried Singo, Galatasaray'da İlk Antrenmanına Çıktı

Wilfried Singo, Galatasaray'la ilk idmanına çıktı; takım, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Çaykur Rizespor maçına Kemerburgaz'da hazırlandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:17
Wilfried Singo, Galatasaray'da İlk Antrenmanına Çıktı

Wilfried Singo, Galatasaray'da İlk Antrenmanına Çıktı

Hazırlıklar tamamlandı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı.

Antrenman, dinamik ısınmayla başladı; iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapıldı ve teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman taktik çalışma ile sona erdi.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, takımla ilk idmanına çıktı.

Antrenmanda teknik ekip ve futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 21.30'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor, İmaj Altyapı Vanspor'u 2-1 Galip Geldi
2
Beşiktaş'ta Tiago Djalo İlk Antrenmanına Çıktı — Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor
3
Samsunspor, Trabzonspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
4
Amed Sportif Faaliyetler, 31 Ağustos'taki Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlanıyor
5
Ali Gürbüz, 41. Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan
6
Kayserispor Hazır: Kocaelispor Maçı 19.00'da
7
Wilfried Singo, Galatasaray'da İlk Antrenmanına Çıktı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı