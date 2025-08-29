WSPS Para Atıcılık Grand Prix: Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz bronz

DOLAR
Novi Sad'taki WSPS Para Atıcılık Grand Prix'de Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz bronz kazandı; Türkiye organizasyonda 6. madalyasını aldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 22:02
Türkiye Novi Sad'da 6. madalyasını kazandı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında milli atıcılar etkileyici bir performans sergiledi.

Organizasyonda erkekler 25 metre tabanca (P3) SH1 kategorisinde mücadele eden Çağrı Yılmaz altın madalyayı kazanırken, Murat Oğuz bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki 6. madalyasını elde etti.

