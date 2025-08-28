WSPS Para Atıcılık Grand Prix (Sırbistan): Aysel Özgan Altın, Ayşegül Pehlivanlar Bronz

Novi Sad'da Türkiye'ye 2 Madalya

Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular önemli başarılar elde etti.

Aysel Özgan, 10 metre havalı tabanca (P2) SH1 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan Ayşegül Pehlivanlar ise bronz madalya kazandı.

Bilgiler, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından açıklandı. Organizasyon Novi Sad kentinde devam ediyor ve 1 Eylül'de sona erecek.

