WSPS Para Atıcılık Grand Prix (Sırbistan): Aysel Özgan Altın, Ayşegül Pehlivanlar Bronz

Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix'te Türkiye'yi temsil eden Aysel Özgan altın, Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya kazandı. Organizasyon 1 Eylül'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:58
Novi Sad'da Türkiye'ye 2 Madalya

Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular önemli başarılar elde etti.

Aysel Özgan, 10 metre havalı tabanca (P2) SH1 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan Ayşegül Pehlivanlar ise bronz madalya kazandı.

Bilgiler, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından açıklandı. Organizasyon Novi Sad kentinde devam ediyor ve 1 Eylül'de sona erecek.

Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Grand Prix yarışmasında milli para atıcı Aysel Özgan altın, Ayşegül Pehlivanlar ise bronz madalya kazandı. Novi Sad kentinde devam eden organizasyonda 10 metre havalı tabanca (P2) SH1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Aysel Özgan (solda) altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar (sağda) da bronz madalya elde etti.

