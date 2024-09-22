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Wushu Genç Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Wushu Genç Milli Takımı, Brunei'deki Dünya Şampiyonası'nda tüm sıkletlerde madalya kazanmayı hedefliyor. Antrenörler ve sporcular, başarı için hazırlandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:39
Wushu Genç Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Wushu Genç Milli Takımı, 22-30 Eylül tarihleri arasında Brunei'de düzenlenecek olan Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'nda madalya hedefiyle sahaya çıkıyor. Emrah Şahanoğlu tarafından yönetilen takım, Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri kampı tamamlayarak, şampiyona için hazır hale geldi.

Hazırlık Süreci ve Takımın Amacı

Takımda yer alan antrenörler Emrah Şahanoğlu ve Eren Koç, 48 kiloda Yiğit Şişman, 52 kiloda Mustafa Kemal Meke, 56 kiloda Furkan Cebeci, 60 kiloda Burak Tez ve Rabia Karadaş gibi başarılı sporcular yer alıyor. 45 kiloda Muhammed Efe İhtiyar ve 52 kiloda Samet Caf ise yıldızlar kategorisinde mücadele edecek.

Emrah Şahanoğlu’ndan Açıklamalar

Şahanoğlu, iki aylık kamp sürecinde sporcuların performansını artırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. "Kampla sporcularımızın performansını artırdık. Uzun süren bir kamp dönemi geçirdik. Avrupa ve Balkan şampiyonları olan sporcularımız da bize destek oldu," ifadelerini kullanarak, hedeflerinin ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.

Milli Sporcu Meke'nin Hedefleri

Milli sporcu Mustafa Kemal Meke, "Brunei'ye şampiyon olmak için gidiyoruz. Madalya kazanmadan dönmek istemiyorum. Çok çalıştık, inşallah tüm takım arkadaşlarımla madalya kazanacağız," diyerek kendine ve takıma olan güvenini dile getirdi.

Takım, başarılarıyla bayrağı zirveye taşımanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın yanı sıra, elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandırmak amacıyla mücadele edecek.

Sonuç olarak, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, kalkınacaklarına ve madalya hedeflerini gerçekleştireceklerine olan inançlarını sürdürüyorlar.

Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katılıyor. Wushu...

Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katılıyor. Wushu Milli Takımı, Brunei'de 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen Gençler Dünya Wushu Şampiyonası için Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yaptıkları kampı tamamladı.

Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katılıyor. Wushu...

Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katılıyor. Wushu Milli Takımı, Brunei'de 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen Gençler Dünya Wushu Şampiyonası için Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yaptıkları kampı tamamladı.

Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katılıyor. Wushu...

Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katılıyor. Wushu Milli Takımı, Brunei'de 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen Gençler Dünya Wushu Şampiyonası için Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yaptıkları kampı tamamladı.

Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katılıyor. Wushu...

Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katılıyor. Wushu Milli Takımı, Brunei'de 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen Gençler Dünya Wushu Şampiyonası için Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yaptıkları kampı tamamladı.

Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katılıyor. Wushu...

Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katılıyor. Wushu Milli Takımı, Brunei'de 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen Gençler Dünya Wushu Şampiyonası için Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yaptıkları kampı tamamladı.

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