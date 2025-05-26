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Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te İkinci Oldu

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'teki Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 23:43
Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te İkinci Oldu

Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te Şampiyonluk Mücadelesi Verdi

Satranç dünyasının en genç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza atarak ikinci oldu.

Turnuvanın Detayları

Türkiye Satranç Federasyonu, Erdoğmuş'un turnuvada elde ettiği başarıyı duyurarak, bu yıl 30. kez düzenlenen etkinlikte önemli bir derece kazandığını belirtti.

Açıklamada, "Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en kuvvetli kapalı organizasyonlarından biri olan Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda 2.701 elo performansı sergiledi ve 7 turda 4 puan toplayarak ikinci oldu. Genç sporcumuz, bu süreçte 8,2 elo kazandı," ifadeleri yer aldı.

Federasyon, başarılı genç yeteneği yürekten tebrik ederek, satranç dünyasında daha birçok başarıya imza atmasını diledi.

Satrançta dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'in Malmö...

Satrançta dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda ikincilik elde etti.

Satrançta dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'in Malmö...

Satrançta dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Uluslararası Tepe Sigeman Satranç Turnuvası'nda ikincilik elde etti.

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