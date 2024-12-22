Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Açıklandı

Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Belirlendi
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu atamalarının gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, yeni kurula dair önemli bilgilere yer verildi.
Kurul Üyeleri
Federasyonun açıklamasına göre, Başkan Şükrü Kazan'ın liderliğinde oluşturulan kurulun üye listesi şu şekildedir:
- Şükrü Kazan (Başkan)
- Servet Yıldız (Başkan Vekili)
- Metin Şenel (Sekreter Üye)
- Ahmet Kavakçı
- Hasan Gündoğdu
- Hasan Tuna
- Kenan Şimşek
- Mükerrem Kıyı
- Ömer Arslantaş
- Ramazan Yarar
- Raşit Ataş
Yeni kurul, yağlı güreş sporunun geliştirilmesine yönelik önemli kararlar alacak ve organizasyon süreçlerini yönetecek.