Yağmur Tosun Bocce Dünya Kupası'nda Bronz Madalya Kazandı — Okulunda Coşkulu Karşılama

Yağmur Tosun Bocce Petank Dünya Kupası'nda bronz madalya ile döndü

Alaçam'da coşkulu karşılama

Fransa'nın Douai kentinde düzenlenen Bocce Petank Dünya Kupasında bronz madalya kazanan 15 yaşındaki Yağmur Tosun, Samsun'daki öğrenim gördüğü Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'ne döndü.

Okul yönetimi ve arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Yağmur'a, okul müdürü Hamdi Korkmaz çiçek takdim etti. Karşılama töreninde duygulu anlar yaşandı.

Yağmur Tosun, Türkiye'ye döndüğünde havalimanında da karşılandığını belirterek, "Çok gurur verici bir şey. Okula geldiğimde de arkadaşlarım beni tebrik etti. Bu da çok güzel bir şey." dedi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir ise duygularını, "Alaçam'ın bir genci, dünya üçüncüsü oldu. Yağmur, Alaçam'da tek branştan çıkan 30'uncu milli sporcu. Belki Türkiye'nin hiçbir yerinde bir ilçede bu kadar milli sporcu yok. Hepsiyle gurur duyuyorum." sözleriyle ifade etti.

Genç sporcunun elde ettiği başarının, hem okul hem de ilçede büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

