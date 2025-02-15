Yağmur Uraz, Türk Kadın Futbolunda Tarihe Geçti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Yağmur Uraz, 300. golünü atarak Türk kadın futbol tarihinde bu başarıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 22:46
Yağmur Uraz, Türk Kadın Futbolunda Tarihe Geçti

Yağmur Uraz, Türk Kadın Futbol Tarihine Adını Yazdırdı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın yıldız ismi Yağmur Uraz, kariyerinde attığı 300. gol ile Türk kadın futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı. 34 yaşındaki futbolcu, bu olağanüstü başarı ile tarihe geçen ilk kadın futbolcu olma unvanını elde etti.

Başarıyla Taçlanan Bir Kariyer

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yağmur Uraz, Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde takımının Trabzonspor ile oynadığı 17. haftadaki maçta, deplasmanda 2-0 kazandıkları karşılaşmanın 26. dakikasında gol atarak bu tarihi başarıya ulaştı. Bu, Uraz’ın kariyerindeki 377. maçında gerçekleşti.

TFF, Yağmur’un bu başarısını kutlayarak, "Türk kadın futbolunun başarılı isimlerinden Yağmur Uraz, tarihe geçti. Milli futbolcumuzu tebrik ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yağmur Uraz’ın bu başarısı, Türk kadın futbolunun gelişimine önemli bir katkı sağlarken, genç futbolculara da ilham verecek bir örnek teşkil ediyor.

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