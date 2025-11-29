Yalçın Koşukavak: 'Biz mağlup olduk ama yenilmedik' — Keçiörengücü Iğdır FK Maç Yorumu

Yalçın Koşukavak: 'Biz bugün mağlup olduk ama yenilmedik'

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Iğdır FK’ya 2-1 mağlup oldu.

Hakem kararlarına tepki

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonu düzenlenen basın toplantısında rakip kalecinin zaman geçirmesine dikkat çekti: 'Zamana oynayan bir kaleciye kart göstermek yok mu? Türkiye’de oynanan maçlarda 85’inci dakikada kaleciye bir ikaz, 90’ıncı dakikalarda sarı kart gösteriliyor.' dedi.

Koşukavak, hakem uygulamasındaki tutarsızlığı ise şu sözlerle anlattı: 'Taç buradan çıkıyor. 10 metre ileriden atıyor. Yan hakeme "10 metreden avantaj sağlıyor" diyorum. Bana "5 metreden bir şey olmaz" diyor. Sen frikiği verebiliyor musun 5 metre önden? Bu bir kural değil mi?'

Moral ve gelecek mesajı

Koşukavak, oyuncularının ortaya koyduğu oyuna teşekkür ederek moral verdi: 'Biz bugün mağlup olduk ama yenilmedik. Keçiörengücü meydan okumaya devam edecek. Her şeye rağmen kazanan bir takım olacağız.'

Teknik direktör sözlerini, 'Hakemlere teşekkür edemiyorum' ifadeleriyle noktaladı.

